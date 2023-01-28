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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın 95 yaşında vefat eden annesinin cenazesi, Simav ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Meryem Işık'ın cenazesi, Kuşu beldesindeki evinde helallik alınmasının ardından Çarşı Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından Işık'ın cenazesi, belde mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Işık'ın yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, protokol üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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