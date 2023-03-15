Kütahya'da çıkan yangında 5 küçükbaş hayvan telef oldu

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’nın Simav ilçesinde iki ev ve bir ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, 5 küçükbaş hayvan telef oldu.



Emrah Uzun’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki ev ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Simav ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında iki ahşap ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 5 koyun telef oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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