Gediz'de deprem paneli düzenlendi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’nın Gediz ilçesinde, "Dünden bugüne deprem gerçeği ve alınması gereken önlemler” konulu panel düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gediz Mehmetçik Ortaokulu toplantı salonunda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Üyesi Dr. Yusuf Güner yöneticiliğindeki panelde, afet ve acil durum hizmetlerinin ilçe düzeyinde etkin bir şekilde yürütülmesi, geçmişte ve günümüzde yaşanan depremler için gerekli önlemlerin alınması sunumlar eşliğinde değerlendirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, programda yaptığı konuşmada, Balıkesir ile Akşehir ve Ilgın arasında uzanan fayın, Simav ve Gediz'den de geçtiğini söyledi.

Gediz'in depremsellik bakımından önemli bir bölge olduğunu belirten Özkaymak, "Gediz zonu oldukça hareketli bir bölge. Gediz fayı 1970 yılında çalışan kırık oluşturan bir fay. Yakınlarında bu kadar büyük faylar var. Problemimiz şu; biz buradaki diğer fayların deprem tekrarlama periyotlarını bilmiyoruz. Bunlardan hangisi önce kırılacak bilmiyoruz. Henüz araştırmalar bu noktaya gelmedi." dedi.

Prof. Dr. İbrahim Tiryakioğlu da Akşehir-Simav fay zonunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ise Gediz'in 28 Mart 1970'de 7,2 büyüklüğünde büyük yıkıma neden olan bir deprem yaşadığını, canlı fay hattının üzerinde olan bölgede önlem alınması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

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