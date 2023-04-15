Simav'da 97 yıllık okul binasındaki kent müzesi ilçenin tarihini yansıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav'da 97 yıllık okul binasındaki kent müzesi ilçenin tarihini yansıtıyor

AA

Simav'da 97 yıllık okul binasındaki kent müzesi ilçenin tarihini yansıtıyor

KÜTAHYA (AA) - GAMZE ELBÜZ - Kütahya'nın Simav ilçesinde halkın Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yaşamından kesitler sunan canlandırmalar ile bazı arkeolojik eserler, 97 yıllık okul binasında sergileniyor.

Simav Hükümet Konağı'nın 1911'de yanması nedeniyle boş kalan arsaya Kaymakam Cavit Bey zamanında 1925'te ilçe halkı tarafından imece usulüyle yapımına başlanan okul tamamlanarak 1926'da eğitim öğretime açıldı.

Hisarardı Mahallesi'nde inşasında Macar ve Bulgar ustaların da çalıştığı, Cumhuriyet'in ilk eğitim kurumlarından biri olan ve dönemin mimarisini yansıtan Osmanbey İlk Mektebi uzun yıllar öğrenci yetiştirdi.

Osmanbey İlkokulu olarak anılan eğitim yuvası, Simav'da 17 Şubat 2009'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Bu nedenle eğitim öğretim veremez duruma geldiği için öğretmen ve öğrencileri başka okullara nakledildi.

Adını, Kurtuluş Savaşı'nda Simav'a giren müfrezenin komutanı Yüzbaşı Osman Arif Bey'den alan okulun kent müzesine dönüştürülmesine karar verildi.

Simav Belediyesine 2010'da tahsis edilen tarihi bina, onarım ve düzenlemelerin ardından 2018'de Kent Müzesi niteliğiyle ziyarete açıldı.

Müzede, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilçe halkının yaşantısından izleri barındırmasının yanı sıra bazı arkeolojik eserler bulunuyor.

- "Arkeolojik buluntuları da sergiliyoruz"

Simav Belediyesi Kent Müzesi'nin sorumlusu Tahir Tomata, AA muhabirine, müzede yaklaşık 1000 parçanın bulunduğunu, sergilenen her eserin ise bir anısının olduğunu söyledi.

Bu yapının etnografya müzesi statüsünde olduğunu belirten Tomata, "Müzemizde arkeolojik buluntuları da sergiliyoruz. Müzemizdeki odalar konseptlere göre sınıflandırıldı. Arkeolojik Oda, Milli Mücadele Odası, Esnaf Odası, Yaşam Kültürü Odası ve Ekonomik Hayat Odası bulunuyor." dedi.

Tomata, sergilenenlerin çoğunun manevi değeri yüksek eserler olduğunu dile getirdi.

Müzenin her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini anlatan Tomata, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşı esnasında subayımız Sabit Eren'in hayatının kurtulmasını sağlayan cebindeki mermi isabet eden sigara tabakası müzemizin Milli Mücadele Odası'nda sergileniyor. Bu eser en çok ilgi gören, manevi değeri yüksek eserlerin başında bulunuyor. Yine taş baskı Kur'an-ı Kerim, kültürümüzü yansıtan mezar taşlarımız, çeşitli dönemlerden günümüze gelen Osmanlı, Lidya, Roma, Bizans ve Cumhuriyet dönemi paralarımız, el dokuması halılarımız en nadide eserlerimizden."

Tahir Tomata, müzenin ücretsiz gezilebildiğini aktardı.

Ziyaretçilerden Haktan Özel de müzeyi çok beğendiğini, Kurtuluş Savaşı'nda bir subayın hayatını kurtaran sigara tabakasının kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Adem Erken ise ilkokulu bu tarihi binada okuduğunu, müze halini gezdikten sonra çocukluk dönemlerinin aklına geldiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası
Kütahya’da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kütahya’da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği düzenlendi
Kütahya’da misafir edilen depremzedeler İHH'nın "kardeşlik iftarı"nda bir araya geldi
YEREL HABERLER Kütahya’da misafir edilen depremzedeler İHH'nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.