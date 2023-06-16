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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav'da polis denetimlerinde 8 bin 668 araç kontrol edildi

AA

Simav'da polis denetimlerinde 8 bin 668 araç kontrol edildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, polis ekipleri yıl başından itibaren 8 bin 668 aracı denetledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıl başından bu yana yapılan trafik denetimlerinde ehliyetsiz araç kullanan 106, alkollü araç kullanan 46, hatalı park eden 361, emniyet kemeri takmayan 43, kask takmayan 108 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

Trafikte huzuru bozan ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapan 162 araç sürücüsüne de işlem yapıldı.

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