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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Arkeoloji Müzesi bölgenin Roma tarihine ışık tutuyor

AA

Kütahya Arkeoloji Müzesi bölgenin Roma tarihine ışık tutuyor

KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Kütahya'da, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde gün ışığına çıkarılan eserlerin sergilendiği arkeoloji müzesi, bölgenin Roma tarihini yansıtıyor.

Antik kentte son iki yılda yürütülen kazılarda bulunan başta mermer güneş saati olmak üzere bazı eserler müzede sergilenmeye başladı.

Definecilerin 1990'da kaçak kazısında bir bölümü ortaya çıkan ve Kütahya Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma kazısında tamamen kurtarılan Amazonlar lahdi, yaklaşık 1900 yıllık tarihi ve sağlamlığıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

Üzerinde Grek askerleri ile Amazon kadın savaşçıların mücadelesini anlatan figürlerin bulunduğu lahit, müzede ilgi gören en önemli eserler arasında yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, AA muhabirine, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan antik kentteki kazıların, Cumhurbaşkanlığı kararı, Valiliğin ve sponsor firmaların destekleriyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde daha çok Roma dönemine ışık tutan eserlerin sergilendiğini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Müzemiz, yaklaşık 1500 eseri barındırmakta. Bu eserlerin birçoğu Aizanoi Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan envantere kaydedilen ve sergilemeye değer eserler. Aizonai'deki Penkalas (Kocaçay) ve Agora'da (çarşı) yapılan çalışmalar ve burada bulunan eserler Aizonai'nin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu bir kere daha vurgulamakta. Buralarda gün yüzüne çıkarılan eserler başka eserlerin de bulunacağına olan inancımızı artırdı."

- "Dünyada bilinen Amazon lahitlerinin en sağlamı Kütahya'da bulunuyor"

Ünal, müzede sergilenen en yeni ve en önemli eserlerin başında geçen yılki kazılarda ortaya çıkarılan aslan pençesi motifli mermer güneş saatinin geldiğini aktardı.

Amazon lahdiyle ilgili bilgi veren Ünal, şunları kaydetti:

"1990 yılında bulunan ve muhteşem bir işçilikle yapılan bu lahit, Aizanoi'de yöneticilik yapan ve antik kentin ileri gelen ailelerinden olan Cladiuslardan Sebenno ile Berekenike'ye aittir. Lahdin kapağında ismi bulunmaktadır. Dünyada 20 tane daha Amazon lahdi olduğu biliniyor. Ancak dünyada bilinen Amazon lahitlerinin en sağlamı Kütahya'da bulunuyor. 160 yıllarına ait en sağlam lahdin Kütahya'da bulunmasını, turizm açısından ve arkeolojik açıdan önemli bir değer olarak görüyoruz."

Zekeriya Ünal, gelecek yıl bitirilmesi planlanan yeni arkeoloji müzesinde daha çok eseri sergilemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.


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