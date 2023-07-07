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        Kütahya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 13:00
        Kütahya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        İbrahim Altınışık'ın (78) kullandığı 43 AEH 254 plakalı traktör, Karbasan köyü Arıkayası mevkisinde yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kabini bulunmayan traktörün altında kalan Altınışık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Karbasan belde statüsündeyken bir dönem belediye başkanlığı yapan Altınışık'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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