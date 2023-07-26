Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aizanoi Antik Kenti'nde Osmanlı ve Roma kültürleri iç içe yaşatılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:09
        Aizanoi Antik Kenti'nde Osmanlı ve Roma kültürleri iç içe yaşatılacak

        KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, restorasyon çalışmaları tamamlanan konaklarla Osmanlı ve Roma kültürünün bir arada yansıtılması hedefleniyor.

        Anadolu'daki en iyi korunmuş antik yapılarından Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki antik kentte, harabe durumda bulunan 7 tarihi konak aslına uygun restore edildi.

        Tarihi konaklarla, bölgeye gelen ziyaretçilere Osmanlı mimarisinin de tanıtılması amaçlanıyor.

        Vali Ali Çelik, AA muhabirine, antik kentteki asırlık konakların yeniden hayat bulduğunu söyledi.

        Antik kentin bulunduğu bölgenin hem kentsel hem de arkeolojik sit alanı kapsamında olduğunu belirten Çelik, "Bölge aynı zamanda bir yaşam alanı. Dolayısıyla yıllara sari olarak o kültürel birikim, arkeolojik birikimle bütünleşmiş. Konaklar da Osmanlı dönemine ait. 1900'lü yılların başlarından 1930'lara kadar devam eden bir süreçteki mimari yapılar, buranın kentsel dokusunu oluşturmuş." dedi.

        Çelik, Roma uygarlığının üstüne kurulan Osmanlı medeniyetinin antik kentteki kültürel zenginliğe katkı sağladığını vurguladı.

        Bölgede Roma döneminden bugüne Çavdarhisar'da yaşayan medeniyetlerin izlerinin görülebildiğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

        "Bu konaklar sayesinde bize ait olanı, yerli ve yabancı turistlere gösterme şansı buluyoruz. Bir medeniyetler geçişini burada çok rahat görebileceksiniz. Ziyaretçiler Aizanoi'de bu yapıları gördüğü zaman bize ait olanı da fark edecek. Bu bizim açımızdan çok değerli. En güzel tarafı burada iç içe yaşam devam ediyor. Burada Zeus Tapınağı'nın karşısındaki tarihi konaklarda bir kahve içme imkanı çok değerli olacak. Hem o ambiyans hem kendimize ait olanı görüp bizden önceki medeniyetleri de izleyebilmek ve bunu canlı izleyebilmek çok değerli."

        Yapılan çalışmaları çok önemsediklerini belirten Çelik, "Antik kentte bize ait olanların da burada korunması ve değerlerimizin gençlerimize, bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi için çaba içerisindeyiz. Aizanoi Antik Kenti'ni hem şehrimize, ülkemize hem de dünyaya bir kültür mozaiği olarak sunmak için gayret içindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Çelik, konakların, yöresel ürün satış yerinin yanı sıra kafeterya ve sosyal mekan olarak hizmet vereceğini kaydetti.

        - Aizanoi Antik Kenti

        Kütahya il merkezine 57 kilometre uzaklıkta yer alan, Frigya'ya bağlı Aizanitislerin ana yerleşim merkezlerinden biri kabul edilen Aizanoi kent alanının, milattan önce 3000'li yıllardan itibaren kullanıldığı tahmin ediliyor.

        Milattan önce 133'te Roma egemenliğine giren, piskoposluk merkezi de olan kentin, Erken Bizans Dönemi'nde önemini yitirdiği belirtiliyor. 13. yüzyılda Çavdar Tatarlarının üssü olan, sonraları Çavdarhisar ismini alan kent, Avrupalı gezginlerce 1824 yılında keşfedildi.

        Alman Arkeoloji Enstitüsünce 1970-2011'de yapılan kazılarda, Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus tapınağı, tiyatro, stadyum, iki hamam, dünyanın ilk borsa yapısı, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde 5 köprü, "Meter Steunene" kutsal alanı, nekropoller, bent ve su yolları gün ışığına çıkarıldı. Tapınağın çevresinde milattan önce 3000'li yıllara ait yerleşim tabakaları bulundu.

        Antik kentte 1970'ten itibaren 41 yıl boyunca yaz aylarında çalışma yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsünün lisansı, Bakanlar Kurulu kararıyla 2011'de iptal edilerek kazı görevi Türk arkeologlara verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Afganistan'da güzellik salonları kapandı: Binlerce kadın işsiz kaldı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği

        Benzer Haberler

        Kayalıklarda mahsur kalan yaralı yavru ayı kurtarıldı
        Kayalıklarda mahsur kalan yaralı yavru ayı kurtarıldı
        Kütahya'da yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı
        Kütahya'da yaralı bulunan ayı yavrusu tedavi altına alındı
        Bisiklet kavgasında tutuklanan şüpheli, kendisine tava fırlatıldığı için ateş açmış
        Bisiklet kavgasında tutuklanan şüpheli, kendisine tava fırlatıldığı için ateş açmış
        Kütahya'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntüledi
        Kütahya'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntüledi
        Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı
        Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı