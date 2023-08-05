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        Kütahya'da iki işçi servisinin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:18
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        Kütahya'da iki işçi servisinin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir işçi servisinin aynı yönde seyreden başka bir işçi servisine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

        Mustafa D. yönetimindeki 43 FC 404 plakalı minibüs, Gediz-Uşak kara yolu Yenikent beldesi yakınında aynı yöne giden Osman Ö'nün kullandığı 43 LU 244 plakalı minibüse arkadan çarptı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile minibüslerdeki 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İşçi servislerinin Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçi götürdüğü öğrenildi.

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