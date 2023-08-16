Çavdarhisar'daki Kocaçay ıslah çalışmaları tamamlandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Kocaçay'da yürütülen ıslah çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada, Kütahya'da DSİ olarak baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye, vatandaşları taşkınların vereceği zararlardan korumaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda Çavdarhisar Kaymakamlığı talebine istinaden ilçe merkezinden geçen Kocaçay üzerinde ve drenaj kanallarında idari imkanlarla 4,5 ay süren makinalı çalışma yapıldığını vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Kurutma kanalı ve Kocaçay deresi yatakları ıslah edilerek olası taşkın riski azaltıldı. İş kapsamında envantere yeni giren iş makinalarının da kullanımıyla 49 bin metre kanal kazısı ve 2 bin metre servis yolu yapılmıştır. Çavdarhisar ilçesinin turizm bölgesi olması açısından kurutma kanalı ve Kocaçay deresinde uzun yıllar boyunca oluşan ağaçlanma ve rüsubat birikimi temizlenerek çevre düzenlemesi sağlanmıştır."

Mehmet Akif Balta, yapılan çalışma ile 5 bin 100 metre dere ıslah edilerek ilçe merkezi yerleşim alanları, bölgede bulunan sit alanları ve 700 dekarlık tarım arazileri taşkından korunduğunu, haşere ve sinek mücadelesine katkı sağlandığını aktardı.