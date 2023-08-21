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        Kütahya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:11
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        Kütahya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Nurten E'nin kullandığı 34 E 2105 plakalı otomobil, Aslanapa - Çavdarhisar kara yolu Yalnız Saray Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Nurten E. ile eşi Ergin, oğlu Oğuz Kaan ve kızı Zeynep Ebrar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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