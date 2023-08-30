Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kütahya'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde konuştu:

KÜTAHYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İçeride ve dışarıda maruz kaldığımız türlü oyunlara ve tuzaklara rağmen çalışmaktan, üretmekten ve sancağı hep ileriye taşımaktan geri durmayacağız. Dünyada söz sahibi güçlü bir Türkiye kimilerini rahatsız etse de onurlu ve dik duruşumuzdan taviz vermeden kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz." dedi.

Bak, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Zafer Anıtı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yılında aziz milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle andığını belirten Bakan Bak, Türk tarihinin eşsiz destanlarla dolu olduğunu vurguladı.

Bu destanlardan birinin de şüphesiz 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi olduğunu dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı bir kahramanlık öyküsüdür. 30 Ağustos inancın, azmin mücadelenin öyküsüdür. İnanç, azim ve mücadele işte bunlar Türk milletinin en temel özellikleridir. Dolayısıyla bize Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazandıran hem askeri ve siyasi daha hem de milletimizin bu eşsiz karakteridir. Dün bize bir istiklal ve istikbal kazandıran o ruh bugün hala diridir, canlıdır ve bizi ayakta dimdik tutan, gücün kaynağı burada saklıdır."

Bakan Bak, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'a Malazgirt'in kapılarını açtıran, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Büyük Taarruz'un planını kurduran o güçlü iradenin sarsılmadığını ve yıkılmadığını dile getirdi.

- "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilhamını büyük zaferlerden alıyoruz"

Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinden koşup ecdadın mukaddes hatırasına selam duran gençlere teşekkür eden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüyoruz ve biliyoruz ki Sultan Alparslan'ın Gazi Mustafa Kemal'in emaneti emin ellerde. Ahlat'tan Söğüt'e, Söğüt'ten Dumlupınar'a uzanan hikayemizi bu gençler devam ettirecek. Çalışarak, okuyarak, üreterek, inanarak, vazgeçmeden, yılmadan, sebat ederek, hayal kurarak o hayalin peşinde koşarak başaracaksınız gençler bunu. Siz, hayallerinize ve ideallerine doğru yol alırken ihtiyacınız olan her anda biz yanınızda olacağız. Sizi, hayallerinizi, fikirlerinizi, projelerinizi, bütün imkanlarınızla destekleyeceğiz. Ağustos ayı Türklerin zaferler ayıdır. Malazgirt'ten Mohaç'a, Sakarya'dan Dumlupınar'a biz bugün o ihtişamlı mazimizin üzerine bina edilmiş bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilhamını işte o büyük zaferlerden alıyoruz. Bilimde, teknolojide, savunma sanayinde, sanatta, eğitimde, kültürde ve sporda dünyaya mührümüzü vuracak büyük atılımlar gerçekleştiriyoruz. Söyleyecek sözlerimiz var, hayallerimiz var. İçeride ve dışarıda maruz kaldığımız türlü oyunlara ve tuzaklara rağmen çalışmaktan, üretmekten ve sancağı hep ileriye taşımaktan geri durmayacağız. Dünyada söz sahibi güçlü bir Türkiye kimilerini rahatsız etse de onurlu ve dik duruşumuzdan taviz vermeden kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz."

- "Türkiye Yüzyılı'nda yolumuza devam edeceğiz"

Bakan Bak, Cumhuriyetin 100. yılında her gün yeni bir başarı öyküsü yazmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarına değinerek, "Sporcularımızdan birbiri ardına gelen madalya haberleriyle göğsümüz kabarıyor." dedi.

"Önümüzde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları süreci var. Bugüne dek ektiğimiz tohumların boy vereceği, verimli bir organizasyon geçireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz." diyen Bak, şöyle konuştu:

"Çünkü sporcularımızın ruhunda, gözlerinde milletimizin karakterinde saklı olan o özellikleri görüyoruz. İnanç, azim ve mücadele. Bugün de bu tabloyu sizlerle beraber görmekteyiz. Bu kutlu orduyla beraber teröristlerle mücadelede, 15 Temmuz ruhuyla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Buradan tekrar söylüyoruz. Hepiniz toplanın gelin, topunuz gelin. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek. Yüce Türk milleti ilelebet payidar kalacak. Buradan bu tabloyu görüyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Uçak gemimiz de İHA'larımız da tanklarımız da var. Bu güçlü ordumuzla beraber hiç kimse bu topraklarda bu millete diz çöktüremeyecek. Bunu asla başaramayacak."

- "Türkiye'nin muhteşem teknoloji yolculuğunu destekliyoruz"

AA’nın 8. kez Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'in bugün Ankara'da başladığını hatırlatan Bakan Bak, "Burada milli teknoloji var, tam bağımsızlık var, büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye var. Burada Türkiye'nin ayak sesleri var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin bu muhteşem teknoloji yolculuğunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, sözlerini, "Bu yolculukta bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlik merkezlerimizde, deney yap atölyelerimizde gençlerimiz araştırıyor, yeni buluşlar ortaya koyuyor ve bizler de onları desteklemeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu topraklarda kendi göbeğimizi kendimiz kesmezsek bize hayat hakkı tanımazlar. İşte burada 30 Ağustos'ta kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve tüm dünyaya şunu söyledik; biz Türk milletiyiz, asla boyun eğmeyiz. Buradan bunu tüm dünyaya anlattık." diye tamamladı.

Program kapsamında beraberindekilerle tören aracıyla etkinliğe katılanları selamlayan Bak, törenin ardından Dumlupınar Şehitliği'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Etkinlikte Jandarma Özel Asayiş Komutanlığınca "Üzüm Salkımı" gösterisi ve Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu yapıldı.

Programa, Kütahya Valisi Musa Işın, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gazilerle çok sayıda vatandaş katıldı.