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        Kütahya'da bariyere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkıp bariyere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:23
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        Kütahya'da bariyere saplanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Serhat Ş. (26) yönetimindeki 16 KMF 90 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilin önünden giren bariyer, arkasına doğru saplanmış halde kaldı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki Sevcan A. (23), Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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