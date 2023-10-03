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        GÜNCELLEME - Kütahya'da maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hastanede öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir maden ocağında yaşanan göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:56
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hastanede öldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir maden ocağında yaşanan göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

        Tunçbilek beldesinde özel bir şirket tarafından linyit çıkarılan ocakta çalışan İsneyn Delikanlı'nın (37) bulunduğu alanda göçük meydana geldi.

        Bu sırada üzerine taş parçası düşen Delikanlı, başından ağır yaralandı.

        Mesai arkadaşlarının yardımıyla madenden çıkarılan Delikanlı, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Evli ve bir çocuk babası Delikanlı'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından hastane morgundan alınarak evinin bulunduğu Moymul Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.

        Cenaze, ikindi vakti İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, İsneyn Delikanlı'nın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ile mahalle sakinleri katıldı.

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