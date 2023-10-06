TRT, Kütahya'da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi verdi

Kütahya'da TRT tarafından düzenlenen, "Gençler İçin Gazetecilik" eğitim programına katılan lise öğrencilerine sertifikaları verildi.

Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinde üç gün süren J4J Mobil Gazetecilik Atölyesi eğitim programına katılan 80 öğrenciye hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik konularında dersler anlatıldı.

Derslerde öğrendiği bilgiler ışığında kısa videolar çeken öğrencilerin içerikleri izlenerek puanlama yapıldı.

Puanlama sonucunda, kendilerine "Grup Gündem" ismini veren öğrencilerin hazırladığı "Şeker Konağı" videosu birinci seçildi.

Gruba, uluslararası geçerliliği olan sertifika ve hediye, Vali Yardımcısı Aydın Börü tarafından takdim edildi.

"Gençler için Gazetecilik" Projesi Koordinatörü Alpay Arı, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, TRT bünyesinde 2017 yılında "Herkesin bir hikayesi var" sloganıyla dünyanın dört bir tarafında gerek soydaş ve yabancılar gerekse Türkler için eğitimler verdiklerini söyledi.

Projeyle yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaştıklarını belirten Arı, şunları kaydetti:

“Projeyi daha önce mülteci kamplarında yürütmüştük, şimdi tüm insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü TRT, özü ve sözü insan olan bir kurum. Projemizde gazeteciliğin temel dersleri yer alıyor. Montaj, hikaye anlatıcılığı gibi derslerin yanı sıra eğitime katılan öğrenciler dezenformasyon konusunda da bilgi sahibi olabiliyor. Bugüne kadar yaptığımız programlarla ilgili çok güzel dönüşler alıyoruz. İnşallah daha fazla öğrenciye ulaşmayı da hedefliyoruz."

Okul Müdürü Ahmet İren de TRT'nin eğitiminin öğrenciler için çok faydalı olduğunu vurguladı.

Eğitime katılan öğrencilerden Gülendam Zeynep Kılıç, eğitimle gazeteciliğin ve haberciliğin zorluklarının farkına vardığını belirtirken Özge Kahraman ise eğitimler sayesinde farklı yeteneklerini keşfettiğini ifade etti.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TRT ekibine teşekkür belgesi sunarken Proje Koordinatörü Arı da Vali Yardımcısı Börü ve Başyiğit ile Okul Müdürü İren’e, TRT’nin nostalji radyosunu hediye etti.