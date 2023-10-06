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        GÜNCELLEME - Kütahya'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile annesi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:44 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:44
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile annesi hayatını kaybetti.

        Ö.E. yönetimindeki 43 AAE 275 plakalı tır, Altıntaş-Gediz kara yolu Yeşilyurt köyü yakınlarında, Osman Kırdök'ün kullandığı 43 FR 383 plakalı otomobille çarpıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün annesi Nazmiye Kırdök'ün (75) öldüğünü belirledi.

        Yaralanan sürücü Kırdök de kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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