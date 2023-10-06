GÜNCELLEME - Kütahya'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile annesi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile annesi hayatını kaybetti.
Ö.E. yönetimindeki 43 AAE 275 plakalı tır, Altıntaş-Gediz kara yolu Yeşilyurt köyü yakınlarında, Osman Kırdök'ün kullandığı 43 FR 383 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün annesi Nazmiye Kırdök'ün (75) öldüğünü belirledi.
Yaralanan sürücü Kırdök de kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.