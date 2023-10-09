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        Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:13
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        Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıbaba köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, B.S, M.Ö, A.F. ve M.B'yi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

        Yapılan aramada bulunan dedektör ve kazı malzemelerine el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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