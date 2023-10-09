Kütahya'da kaçak kazı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıbaba köyü yakınlarındaki ormanlık arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, B.S, M.Ö, A.F. ve M.B'yi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Yapılan aramada bulunan dedektör ve kazı malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.