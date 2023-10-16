Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da mantar toplarken ormanda kaybolan kişi Bursa'da bulundu

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da mantar toplarken ormanda kaybolan kişi Bursa'da bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulundu.

        Alabarda Çamalan köyünde ikamet eden ve mantar toplamak için dün sabah ormanlık alana giden Erdoğan Sezer'in (65), akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve çevre illerden gelen arama kurtarma ekiplerince, Sezer'in bulunması için çalışma başlatıldı.

        Ormanda yolunu kaybederek yaklaşık 30 kilometre yürüdüğü belirlenen Sezer, Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Balatdanişment Mahallesi yakınlarında bulundu.

        Sezer'in, geceyi ormanda geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partili Altınöz, Kütahya'da konuştu:
        Yeniden Refah Partili Altınöz, Kütahya'da konuştu:
        Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu
        Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu
        TIR'ın, arkadan çaptığı traktörde hayatını kaybedenler toprağa verildi
        TIR'ın, arkadan çaptığı traktörde hayatını kaybedenler toprağa verildi
        GÜNCELLEME - Kütahya'da tır park halindeki traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da tır park halindeki traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1...
        Kütahya'da tır park halindeki traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Kütahya'da tır park halindeki traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Kütahya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kütahya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı