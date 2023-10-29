Kütahya'da Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı törenle açıldı

Kütahya’da, yapımı tamamlanan Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nın açılışı yapıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, çok anlamalı bir günde parkı açmanın büyük onur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İçinde sosyal, kültürel ve gezi alanları olan parkın Kütahya’ya değer katacağını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Burası ilk etap olarak tanımladığımız toplam 255 bin metrekarelik bir alan. Rabbim nasip ederse 2024 yılında sağ tarafındaki yaklaşık 100 bin metrekareyi buraya ilave edeceğiz. Oraya da ulusal ve uluslararası kongre ve fuarlarımızı düzenleyeceğimiz alanı inşa edeceğiz. Gelecek yıllarda da sol taraftaki yaklaşık 150 bin metrekarelik alanı da buraya katarak en az 500 bin metrekare büyüklükteki Türkiye’nin en büyük kültür merkezlerinden birisini bu şehre kazandırmayı hedefliyoruz."

Açılışta Kütahya Valisi Musa Işın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da birer konuşma yaparak parkın Kütahya’ya kazandırılmasında emekleri olan başta Belediye Başkanı Alim Işık olmak üzere herkese teşekkür etti.

Parkın açılış kurdelesi kesildi, havai fişek gösterisi sunuldu.

Programda Cengiz Kurtoğlu konser verdi.