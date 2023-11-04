Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        GÜNCELLEME - Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir tırı takibe aldı.

        Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan tırda narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, sırt çantası içinde paketler halinde 1 kilo 35 gram kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Araçta bulunan ve gözaltına alınan H.C.B. ile tır şoförü E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Daha önce de aynı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen H.C.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tır şoförü E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Hamas: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur
        Hamas: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi
        Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi
        Kütahya iğne oyası coğrafi işaret tescili aldı
        Kütahya iğne oyası coğrafi işaret tescili aldı
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Milletvekili Hatipoğlu'nun istifasını değe...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Milletvekili Hatipoğlu'nun istifasını değe...
        Akşener: Bu ülkeyi yönetebileceğimizi belediye başkanlarıyla ispat edeceğiz
        Akşener: Bu ülkeyi yönetebileceğimizi belediye başkanlarıyla ispat edeceğiz
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Kütahya Teşkilat Buluşması"nda konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Kütahya Teşkilat Buluşması"nda konuştu:
        Araçlara ve polise saldıran alkollü şüpheli adli kontrolle serbest
        Araçlara ve polise saldıran alkollü şüpheli adli kontrolle serbest