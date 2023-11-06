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        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

        Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:37
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        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
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        Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yaşamını yitirdi.

        Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde 4 ay önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan 81 yaşındaki Ali Osman Yılmaz, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        6 Temmuz'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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