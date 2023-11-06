Kütahya'da trafik kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde 4 ay önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan 81 yaşındaki Ali Osman Yılmaz, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

6 Temmuz'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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