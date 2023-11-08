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        Kütahya tırdan kopan tekerleğin çarptığı kadın ağır yaralandı

        Kütahya'da, yol kenarında beklerken tırdan kopan tekerleğin çarpması sonucu yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:09
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        Kütahya tırdan kopan tekerleğin çarptığı kadın ağır yaralandı
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        Kütahya'da, yol kenarında beklerken tırdan kopan tekerleğin çarpması sonucu yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir tırdan kopan tekerlek, yakınlarını uğurlamak için yol kenarında bekleyen 24 yaşındaki Hilal Gülhan'a çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Gülhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tekerleği kopan tırın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Genç kadının kayınvalidesi Azime Gülhan, AA muhabirine, gelininin kendilerini uğurlamak için beklerken tırdan kopan tekerleğin çarptığını, tır sürücüsünün olayı fark etmediğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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