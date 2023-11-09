Kütahya'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru defnedildi

Kütahya'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan 31 yaşındaki Ömer Uzuncalan, spor sonrasında evine geldiğinde aniden fenalaştı.

Uzuncalan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Ulu Cami'ye getirilen Uzuncalan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı’na defnedildi.

Uzuncalan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.