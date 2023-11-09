Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru defnedildi

        Kütahya'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan 31 yaşındaki Ömer Uzuncalan, spor sonrasında evine geldiğinde aniden fenalaştı.

        Uzuncalan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Ulu Cami'ye getirilen Uzuncalan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı’na defnedildi.

        Uzuncalan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?

        Benzer Haberler

        Kalp krizi geçiren polis öldü; cenazede eşi fotoğrafına sarılarak gözyaşı d...
        Kalp krizi geçiren polis öldü; cenazede eşi fotoğrafına sarılarak gözyaşı d...
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya tırdan kopan tekerleğin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Kütahya tırdan kopan tekerleğin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Kütahya ile Bosna Hersek'in Zivinice kenti "kardeş şehir" oldu
        Kütahya ile Bosna Hersek'in Zivinice kenti "kardeş şehir" oldu
        Kütahya´daki galericiye silahlı saldırı şüphelileri `tetikçi´ çıktı, yenide...
        Kütahya´daki galericiye silahlı saldırı şüphelileri `tetikçi´ çıktı, yenide...
        Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücü öldü
        Kütahya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki sürücü öldü