Kütahya'da sahipsiz yaralı eşek koruma altına alındı

Kütahya'da vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan sahipsiz eşek, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

Maltepe Mahallesi'nde sokakta sahipsiz gezen eşeği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalleye gelerek eşeği bir araç yardımıyla belediyeye ait Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götürdü.

Bakımevinde veteriner hekimleri tarafından yaraları pansuman edilerek sağlık kontrolü yapılan hayvan, burada tedavi altına alındı.