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        Kütahya'da sahipsiz yaralı eşek koruma altına alındı

        Kütahya'da vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan sahipsiz eşek, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:47
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        Kütahya'da sahipsiz yaralı eşek koruma altına alındı
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        Kütahya'da vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan sahipsiz eşek, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

        Maltepe Mahallesi'nde sokakta sahipsiz gezen eşeği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalleye gelerek eşeği bir araç yardımıyla belediyeye ait Sokak Hayvanları Bakımevi'ne götürdü.

        Bakımevinde veteriner hekimleri tarafından yaraları pansuman edilerek sağlık kontrolü yapılan hayvan, burada tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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