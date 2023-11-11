Kütahya'da TÜGVA üyeleri Gazze'de hayatını kaybedenler için fidan dikti Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Temsilciliği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için fidan dikti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Temsilciliği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için fidan dikti.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Çalca Mahallesi Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinliğe, TÜGVA Kütahya Temsilciliği üyeleri de katıldı.

Burada fidanları toprakla buluşturan gençler, diktikleri fidanlara İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerinin isimlerinin yer aldığı etiketler astı.

TÜGVA İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, burada yaptığı açıklamada, fidan dikim programında Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Gençlerin etkinliğine AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da destek verdi.