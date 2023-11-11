Kütahya'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.Ç, yönetimindeki 41 AHB 987 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 50. kilometresinde aynı yöne giden A.A'nın kullandığı 34 NV 6079 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile ailesinden 3 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan D.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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