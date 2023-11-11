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        Kütahya'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:32
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        Kütahya'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
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        Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, R.Ç, yönetimindeki 41 AHB 987 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 50. kilometresinde aynı yöne giden A.A'nın kullandığı 34 NV 6079 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile ailesinden 3 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan D.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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