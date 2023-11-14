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        Kütahya'da bir yolcunun valizinde 19 bin sentetik ecza ele geçirildi

        Kütahya'da, valizinde 19 bin 599 sentetik ecza bulunduğu için gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:30
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        Kütahya'da bir yolcunun valizinde 19 bin sentetik ecza ele geçirildi
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        Kütahya'da, valizinde 19 bin 599 sentetik ecza bulunduğu için gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, sentetik ecza sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine İstanbul'dan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsünü Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.

        Otobüsteki M.S'nin (50) valizinde yapılan aramada, 19 bin 599 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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