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        Kütahya'da dereye düşen motosikletin sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, motosikletin dereye düşmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 21:25 Güncelleme: 14.11.2023 - 21:30
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        Kütahya'da dereye düşen motosikletin sürücüsü öldü
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        Kütahya’nın Gediz ilçesinde, motosikletin dereye düşmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

        Adnan Soylu'nun (47) kullandığı plakasız motosiklet, Gediz-Murat Dağı yolunun 2. kilometresinde köprüden dereye düştü.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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