Kütahya'da dereye düşen motosikletin sürücüsü öldü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, motosikletin dereye düşmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Adnan Soylu'nun (47) kullandığı plakasız motosiklet, Gediz-Murat Dağı yolunun 2. kilometresinde köprüden dereye düştü.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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