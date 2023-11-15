Kütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kütahya'da bir kuruma ait resmi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si memur 4 kişi yaralandı.

H.C'nin kullandığı 43 SH 006 resmi plakalı Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğüne ait otomobil, Fatih Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 EE 214 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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