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        Kütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'da bir kuruma ait resmi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si memur 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:21
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        Kütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kütahya'da bir kuruma ait resmi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si memur 4 kişi yaralandı.

        H.C'nin kullandığı 43 SH 006 resmi plakalı Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğüne ait otomobil, Fatih Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 EE 214 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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