Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'deki iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, eve girdiklerinde burada yalnız ikamet eden Ahmet Altınbay'ın (44) cesedini buldu.

Altınbay'ın cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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