Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da ahşap evde çıkan yangında bir kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle'deki iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri, eve girdiklerinde burada yalnız ikamet eden Ahmet Altınbay'ın (44) cesedini buldu.

        Altınbay'ın cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Enflasyon beklentisinde düşüş
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Bolu tünelinde çalışmalar sürüyor
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        1 haftalık yağışın ardından... İşte barajların doluluk oranı!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Brest'in Locko inadı sürüyor!
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        Uyuz uyarısı! "Herkes tedavi olmazsa yeniden bulaşabilir"
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da ev yangını; 1 ölü
        Kütahya'da ev yangını; 1 ölü
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya Ticaret Borsası
        Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar sonbaharın renkleriyle buluştu
        Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar sonbaharın renkleriyle buluştu
        Kütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kütahya'da, dereye uçan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da, dereye uçan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti