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        Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü

        Kütahya'da çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinli yaşıtlarına destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 18:16 Güncelleme: 18.11.2023 - 18:23
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        Kütahya'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
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        Kütahya’da çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinli yaşıtlarına destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı.

        Kütahyalı anneler inisiyatif grubu öncülüğünde düzenlenen, "Büyük Adımlar Filistin Çocuk Yürüyüşü" için çocuklar, kentteki bir alışveriş merkezinde toplandı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, balonlar ve "Özgür Filistin", "Filistin halkı yalnız değildir" yazılı dövizler taşıyan çocuklar AVM içinde yürüdü.

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği ile Yedi Hilal Derneği Kütahya Şubesi ile Türkiye Gençlik Vakfı Kütahya Temsilciliğinin de destek verdiği yürüyüşte çocuklar adına açıklama yapan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Hamza Sarı, Filistinli akranlarının, dünyada hiçbir çocuğun hak etmediği bir zulümle karşılaştığını söyledi.

        Filistinli akranlarına hitaben konuşan Sarı, şunları kaydetti:

        "Sizler anne ve babanızın ellerinden tutup güzel Gazze sokaklarında kutlu mescidimiz Mescid-i Aksanın avlusunu kahkahalarınızla süslemeniz gerekirken acımasızca evlerinizden çıkartılıyorsunuz. Bizler bugün burada sizin sesinizi duyurmak için toplandık. Gazze’de bütün çocuklar gülene, soykırım bitene, her çocuk güzel yataklarında uyuyana kadar susmayacağız. Bizler çimdi sizler için de anne ve babalarımızın ellerinden tutup kardeşlerimize sarılacağız. Sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz."

        Çocuklar tarafından Mehmet Akif İnan'ın “Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde” şiirinin okunduğu yürüyüş etkinliğine AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, veliler ve vatandaşlar da destek verdi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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