Kütahya'da evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tamir için çıktığı evinin çatısından düşerek yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde işçi kadrosunda görev yapan Sinan Öztürk (39), Balıköy beldesindeki iki katlı evinin çatısını tamir ettiği sırada zemine düşerek yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince görevli olduğu hastaneye kaldırılan ve boynunun kırıldığı belirlenen Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli olduğu öğrenilen Öztürk'ün cenazesi, hastanede düzenlenen törenin ardından Balıköy'de toprağa verildi.