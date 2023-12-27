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        Kütahya'da evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tamir için çıktığı evinin çatısından düşerek yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:02
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        Kütahya'da evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tamir için çıktığı evinin çatısından düşerek yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde işçi kadrosunda görev yapan Sinan Öztürk (39), Balıköy beldesindeki iki katlı evinin çatısını tamir ettiği sırada zemine düşerek yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince görevli olduğu hastaneye kaldırılan ve boynunun kırıldığı belirlenen Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Evli olduğu öğrenilen Öztürk'ün cenazesi, hastanede düzenlenen törenin ardından Balıköy'de toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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