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        Kütahya'da evinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ahşap evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:08
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        Kütahya'da evinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ahşap evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Kutluhallar köyünde Ahmet Demirel'in (66) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler yükseldiğini gören köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hisarcık Belediyesi ile Emet Etibor İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken ellerinden yaralanan Demirel ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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