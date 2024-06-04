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        Bağlama sanatçısı Mehmet Yiğit, Simav Gölcük Yaylası'ndaki "Yörük Şenlikleri"nde sahne aldı

        Kütahya'nın Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda bu yıl ilk kez düzenlenen Yörük Şenlikleri'nde renkli ve eğlenceli anlar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:25 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:25
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        Bağlama sanatçısı Mehmet Yiğit, Simav Gölcük Yaylası'ndaki "Yörük Şenlikleri"nde sahne aldı
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        Kütahya'nın Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda bu yıl ilk kez düzenlenen Yörük Şenlikleri'nde renkli ve eğlenceli anlar yaşandı.

        Anadolu'nun kültürel zenginliğini gelecek nesillere yaşayarak ulaştırmak isteyen Simav Gölcük Yaylası Yörükleri Derneği, kuruluşlarının birinci yıl dönümünü düzenledikleri şenlikte büyük bir coşkuyla kutladı.

        Şenlik, Simav yöresine ait türküler, Yörük kültürünü yaşatan geleneksel oyunlar ve yöresel lezzetlerle 1450 rakımlı Gölcük Yaylası'nda Simavlılara unutulmaz bir gün yaşattı.

        Etkinlikte, çocukluğundan bu yana bağlamayla iç içe olan ve Yörük kültürünün yaşatılmasına seslendirdiği türkülerle katkıda bulunan Simavlı Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Yiğit sahne aldı.

        Daha önce birçok organizasyonda konser veren, bağlamasıyla köy düğünlerine renk katan Yiğit, hemşehrilerine Simav yöresine ait türküleri söyledi.

        Yörük kültürünü köy köy gezerek yaşatmaya çalışan Mehmet Yiğit, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "1450 rakımlı Gölcük Yaylası'nda Simavlı hemşehrilerimizle unutulmaz bir gün yaşadık. Daha önce TRT yapımları ve birçok medya kanalı başta olmak üzere köy köy sahne aldığım her düğünde Yörük kültürüne verilmesi gereken değeri naçizane anlatmaya çalıştım. Yörük kültürü, yüzyıllar önce Anadolu’nun bağrında şehir şehir gezilse de çadırların kurulduğu her yer bize emanet edilen bir kültürün parçası ve bunların gelecek kuşaklara aktarılması özellikle bu dönemlerde daha fazla önemli hale geliyor. Tüm Simavlıları böyle güzel bir etkinlikte tek bir çatı altında toplayan Dernek Başkanımız Ahmet Baştimur başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Yörük kültürü ve Yörük obasının geleneksel değerlerinin büyük birliktelikle gerçekleştiği "1. Gölcük Yaylası Yörük Şenlikleri", kazanlarda pişen keşkekler, kavurulan helvalar, Yörük beylerinin İslamoğlu zeybeği, Yörük kadınlarının kaşık oyunları ve unutulmaz anılarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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