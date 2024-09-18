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        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Kütahya'da, evinde 98 tarihi sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:26
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        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da, evinde 98 tarihi sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak define kazıları yaptığı iddia edilen M.T'nin evine ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada 98 tarihi sikke, 2 dedektör ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Ele geçirilen malzemeler ise uzmanlarca incelenmek üzere Kütahya Müzeler Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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