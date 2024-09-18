Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ele geçirilen malzemeler ise uzmanlarca incelenmek üzere Kütahya Müzeler Müdürlüğüne gönderildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 98 tarihi sikke, 2 dedektör ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak define kazıları yaptığı iddia edilen M.T'nin evine ve iş yerine operasyon düzenledi.

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