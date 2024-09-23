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        Kütahya'da su birikintisine düşen kızını kurtarmaya çalışan baba boğuldu

        Kütahya'da, fotoğraf çekerken su birikintisine düşen kızını kurtarmaya çalışan baba boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 01:08 Güncelleme: 23.09.2024 - 01:13
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        Kütahya'da su birikintisine düşen kızını kurtarmaya çalışan baba boğuldu
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        Kütahya'da, fotoğraf çekerken su birikintisine düşen kızını kurtarmaya çalışan baba boğuldu.

        Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Soğukçeşme köyü yakınlarındaki Şelale mevkisinde cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan Zeynep Güneş, dengesini kaybederek su birikintisine düştü.

        Kızının düştüğünü gören baba Cemal Güneş (44), su birikintisine atlayarak kızını kurtardıktan sonra suda kayboldu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD'a bağlı dalgıç ekibi tarafından suda yapılan aramada, yaklaşık 2,5 metre derinlikten çıkarılan Güneş'in cansız bedeni, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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