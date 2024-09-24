Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Altıntaş'ta öğrenciler okul bahçesinde ürettikleri sebzelerle turşu kurdu

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan bahçe ve serada yetiştirilen sebzelerden turşu kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:38 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altıntaş'ta öğrenciler okul bahçesinde ürettikleri sebzelerle turşu kurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan bahçe ve serada yetiştirilen sebzelerden turşu kurdu.

        Zafer İlkokulu'nda 2020 yılında hayata geçirilen "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" başlıklı proje devam ediyor.

        Proje kapsamında ilkokul öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin destekleriyle yetiştirdikleri sebzelerden turşu kurma deneyimi yaşadı.

        Okul Müdürü Serdar Taşoğlu, yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Bahçede 100 metrekaresi sera olmak üzere yaklaşık 500 metrekare alanda yerli tohumlar kullanarak sebze ve meyve yetiştirdiklerini belirten Taşoğlu, şunları kaydetti:

        "Okulumuz tohumdan tüketime kadar ilerleyen süreçte tüm paydaşlarımızla aktif rol alıyor. Öğrencilerimizi yerli tohumlarla tanıştırırken, modern tarım uygulamalarını da küçük yaşta benimsemelerini amaçlıyoruz. Kapalı alan tarım üretimi ile verimliliğin artırılmasını, damlama sulama uygulaması ile de tabii kaynakların verimli kullanımını öğrencilerimize aşılamayı hedefliyoruz."

        Taşoğlu, yerli tohumlardan yetiştirilen mısırların patlamış mısır haline getirilmesi, yetiştirilen ıspanaklardan gözleme yapılıp okulca tüketilmesi ve hasadı gerçekleştirilen bazı ürünlerden turşu yapılması gibi bu proje kapsamında gelenekselleşmiş faaliyetlerden bazıları olduğunu anlattı.

        Alın teri ile üretimi yapılan ürünlerin yine hep birlikte tüketildiğini vurgulayan Taşoğlu, "Öğrencilerimiz sofrada önlerine gelen ürünlerin ne zor şartlar altında yetiştirildiğini idrak ederek israfın da önüne geçme güdüsü elde ediyorlar. Öğrencilerimiz, hem yerli ve milli üretimin önemini hem de emek vererek ürün elde etmenin tarifsiz hazzını içselleştirmiş oluyorlar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        kuyuda su motorundan zehirlenen baba ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı
        kuyuda su motorundan zehirlenen baba ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı
        Kütahya'da kazdıkları su kuyusunda gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldı...
        Kütahya'da kazdıkları su kuyusunda gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldı...
        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Türkiye madencilik sektörü "ruhsat güvencesi" talep ediyor
        Türkiye madencilik sektörü "ruhsat güvencesi" talep ediyor
        Kütahya'da su birikintisine düşen kızını kurtarmaya çalışan baba boğuldu
        Kütahya'da su birikintisine düşen kızını kurtarmaya çalışan baba boğuldu