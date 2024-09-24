Altıntaş'ta öğrenciler okul bahçesinde ürettikleri sebzelerle turşu kurdu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan bahçe ve serada yetiştirilen sebzelerden turşu kurdu.

Zafer İlkokulu'nda 2020 yılında hayata geçirilen "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" başlıklı proje devam ediyor.

Proje kapsamında ilkokul öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin destekleriyle yetiştirdikleri sebzelerden turşu kurma deneyimi yaşadı.

Okul Müdürü Serdar Taşoğlu, yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

"Okulumuz tohumdan tüketime kadar ilerleyen süreçte tüm paydaşlarımızla aktif rol alıyor. Öğrencilerimizi yerli tohumlarla tanıştırırken, modern tarım uygulamalarını da küçük yaşta benimsemelerini amaçlıyoruz. Kapalı alan tarım üretimi ile verimliliğin artırılmasını, damlama sulama uygulaması ile de tabii kaynakların verimli kullanımını öğrencilerimize aşılamayı hedefliyoruz."

Bahçede 100 metrekaresi sera olmak üzere yaklaşık 500 metrekare alanda yerli tohumlar kullanarak sebze ve meyve yetiştirdiklerini belirten Taşoğlu, şunları kaydetti:

Taşoğlu, yerli tohumlardan yetiştirilen mısırların patlamış mısır haline getirilmesi, yetiştirilen ıspanaklardan gözleme yapılıp okulca tüketilmesi ve hasadı gerçekleştirilen bazı ürünlerden turşu yapılması gibi bu proje kapsamında gelenekselleşmiş faaliyetlerden bazıları olduğunu anlattı.

Alın teri ile üretimi yapılan ürünlerin yine hep birlikte tüketildiğini vurgulayan Taşoğlu, "Öğrencilerimiz sofrada önlerine gelen ürünlerin ne zor şartlar altında yetiştirildiğini idrak ederek israfın da önüne geçme güdüsü elde ediyorlar. Öğrencilerimiz, hem yerli ve milli üretimin önemini hem de emek vererek ürün elde etmenin tarifsiz hazzını içselleştirmiş oluyorlar." dedi.