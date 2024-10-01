Kütahya'da Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB için 9 kuyu açılacak

Kütahya'nın Simav ilçesinde kurulum çalışmalarına başlanan ve gelecek yıl tamamlanması hedeflenen Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 9 jeotermal kuyu açılacak.

Açılacak kuyular için Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

Seraların ısıtılmasını jeotermal enerjiden sağlayacak ve derinlikleri 700 ile 900 metre arasında olacak 7 kuyu üretim için, 2'si de reenjeksiyon amaçlı kullanılacak.