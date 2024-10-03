Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Domaniç Dağları'na sonbahar sis bulutuyla geldi

        Kütahya ile Bursa il sınırları arasındaki Domaniç Dağları'nda sonbaharın renkleri, sis bulutuyla bütünleşerek tüm güzelliğini göstermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domaniç Dağları'na sonbahar sis bulutuyla geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya ile Bursa il sınırları arasındaki Domaniç Dağları'nda sonbaharın renkleri, sis bulutuyla bütünleşerek tüm güzelliğini göstermeye başladı.

        İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğasıyla ünlü ilçesi Domaniç'teki dağlık alana yeşil, sarı ve kahverenginin tonları hakim oldu.

        Özellikle hafta sonlarında doğa yürüyüşü meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanlarından olan bölge, üzerine çöken sis bulutuyla ayrı güzelliğe büründü.

        Adeta oksijen deposu olan ormanların eşsiz manzarası, Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kıvrımlı kara yoluyla bütünleşti.

        Yeşil ve sarı tonlara sahip kayın, meşe ve çam ağaçlarının oluşturduğu manzaralar dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        DİSK-AR: Türkiye emeklilere en az harcama yapan ülkelerden biri
        DİSK-AR: Türkiye emeklilere en az harcama yapan ülkelerden biri
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kütahya'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu vefatının 8. yılında anıldı
        Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu vefatının 8. yılında anıldı
        Opr. Dr. Salih Selman, Kütahya'da tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya ge...
        Opr. Dr. Salih Selman, Kütahya'da tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya ge...
        Kütahya'da Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB için 9 kuyu açıla...
        Kütahya'da Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB için 9 kuyu açıla...
        Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu
        Kütahya'da, "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" dolayısıyla sergi ve panel düzenl...
        Kütahya'da, "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" dolayısıyla sergi ve panel düzenl...