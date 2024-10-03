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        Kütahyalı ressam Yakupoğlu vefatının 8. yılında mevlit programıyla anıldı

        Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu, vefatının 8. yılında, yakınları ile komşularının katıldığı mevlit programında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:51
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        Kütahyalı ressam Yakupoğlu vefatının 8. yılında mevlit programıyla anıldı
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        Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu, vefatının 8. yılında, yakınları ile komşularının katıldığı mevlit programında anıldı.

        Eserlerini ve mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından Yakupoğlu'nun Maltepe Mahallesi’ndeki evinde organize edilen programa yakınları ile komşuları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okunarak dua edildi.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Yakupoğlu’nun hayattayken uzun yıllar sürdürdüğü, "gezek" olarak adlandırılan sohbet meclislerini onun evinde düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

        Bu gezeğin Yakupoğlu’nun vefatının 8. yılında yapılmasının ayrıca anlamlı olduğunu belirten Kızıltoprak, "Bugün beni çok heyecanlandıran farklı bir durum yaşıyoruz. Merhum Ahmet Amcamızın siz değerli yakınları, komşuları ile bir aradayız. Bizim burada toplanmamıza vesile olan Ahmet Yakupoğlu’na müteşekkiriz. Bu fırsatı bize Yüce Rabb'imize de şükrediyorum. Bu geleneği yaşatmamıza olanak tanıyan herkese de teşekkür ediyorum. Yakupoğlu’nun ruhu şad olsun." diye konuştu.

        Yakınları ile komşularının Yakupoğlu ile ilgili hatıralarını anlattığı programda tasavvuf musikisi dinletisi sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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