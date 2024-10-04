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        Kütahya'da yıldırım isabet eden ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 ayrı ormanlık alana yıldırımın isabet etmesi nedeniyle çıkan yangınlar söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:50
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        Kütahya'da yıldırım isabet eden ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 ayrı ormanlık alana yıldırımın isabet etmesi nedeniyle çıkan yangınlar söndürüldü.

        İlçede yaşanan gök gürültülü sağanak sırasında Çukurköy Mahallesi, Şahmelek ve Şapçı köyleri ile Derbent köyü Kurudere mevkisindeki ormanlık alanlarda yıldırım kaynaklı yangınlar çıktı.

        Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce bu bölgelere toplam 52 personel ile 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 8 hizmet aracı sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerlerine ulaşarak alevleri büyümeden söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Yangınların, 1,35 hektar örtü alanında zarara yol açtığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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