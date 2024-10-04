Kütahya'da yıldırım isabet eden ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce bu bölgelere toplam 52 personel ile 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 8 hizmet aracı sevk edildi.

İlçede yaşanan gök gürültülü sağanak sırasında Çukurköy Mahallesi, Şahmelek ve Şapçı köyleri ile Derbent köyü Kurudere mevkisindeki ormanlık alanlarda yıldırım kaynaklı yangınlar çıktı.

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