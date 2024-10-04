Kütahya'da yıldırım isabet eden ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 ayrı ormanlık alana yıldırımın isabet etmesi nedeniyle çıkan yangınlar söndürüldü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 ayrı ormanlık alana yıldırımın isabet etmesi nedeniyle çıkan yangınlar söndürüldü.
İlçede yaşanan gök gürültülü sağanak sırasında Çukurköy Mahallesi, Şahmelek ve Şapçı köyleri ile Derbent köyü Kurudere mevkisindeki ormanlık alanlarda yıldırım kaynaklı yangınlar çıktı.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce bu bölgelere toplam 52 personel ile 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 8 hizmet aracı sevk edildi.
Kısa sürede olay yerlerine ulaşarak alevleri büyümeden söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangınların, 1,35 hektar örtü alanında zarara yol açtığı belirlendi.
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