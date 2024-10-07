Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Tavşanlılı milli karateciler İtalya'daki dünya şampiyonasında madalya mücadelesine çıkıyor

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 4 karateci, İtalya'da 9 Ekim'de başlayacak 13. Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavşanlılı milli karateciler İtalya'daki dünya şampiyonasında madalya mücadelesine çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 4 karateci, İtalya'da 9 Ekim'de başlayacak 13. Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na katılacak.

        Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü ve antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı ile çalışmalarına devam eden Elizan Sağlam, Beril Nil Yüksek, Nimet Berra Karakuzu ve Asiye Irmak Atılgan, 9-13 Ekim'de İtalya'nın Venedik şehrinde 113 ülkeden 1995 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyonada milli takımdaki arkadaşlarıyla Türkiye'yi temsil edecek.

        Kocaeli Olimpik Hazırlık Merkezi'ndeki kampta yaklaşık 2 aydır hazırlıklarını sürdüren sporcular, Ümit-Genç Kadın Takımı kata kategorisinde 9 Ekim Çarşamba günü müsabakalara çıkacak.

        Sporcuları büyük turnuva öncesi kampta ziyaret eden antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, başarılar diledi.

        Tavşanlılı milli karateciler ise Türkiye'yi, Tavşanlı'yı temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, dünya şampiyonasında başarılı olmak için var güçleriyle mücadele edeceklerini vurguladı.

        Sporcular, desteklerinden dolayı antrenör Alımcı başta olmak üzere yardımcı antrenörlere, ailelerine, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve kendilerini her zaman destekleyen Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'e teşekkür etti.

        Elizan Sağlam, Beril Nil Yüksek, Nimet Berra Karakuzu ve Asiye Irmak Atılgan, 2022-2024 yıllarında kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu ve milli sporcu olarak önemli başarılara imza attı. Sporcular, Türkiye'yi İtalya, Karadağ, İsviçre ve Slovenya'da milli takım kadrosunda yer alarak temsil edip önemli başarılar kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da, Filistin'e destek yürüyüşü
        Kütahya'da, Filistin'e destek yürüyüşü
        Kütahya'da gençlerden engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği
        Kütahya'da gençlerden engelli öğrencilere tekerlekli sandalye desteği
        Kütahya'da Gazze'ye yardım için "Hayır Çarşısı" kuruldu
        Kütahya'da Gazze'ye yardım için "Hayır Çarşısı" kuruldu
        Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
        Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
        Kütahya'da yıldırım isabet eden ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürül...
        Kütahya'da yıldırım isabet eden ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürül...
        Kütahya'da okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Kütahya'da okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı