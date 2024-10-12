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        Kütahya'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitelerinden bir grup öğrenci, kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:47
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        Kütahya'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitelerinden bir grup öğrenci, kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri protesto etti.

        Kütahya Belediyesi önünde ellerinde pankart ve dövizlerle toplanan siyah giyimli öğrenciler, sloganlar eşliğinde Atatürk Bulvarı'ndan geçerek Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

        Grup adına hazırlanan açıklamayı okuyan üniversite öğrencisi Hilal Nil Özen, bazıları anne, bazıları evlat, bazılarının ise son dileği yaşamak olan kadınların hayattan koparıldığını söyledi.

        Bu eylemi "Artık biz öldürülmek istemiyoruz, bunun için ne yapabiliriz?" düşüncesiyle gerçekleştirdiklerini belirten Özen, şöyle konuştu:

        "Babalar, kızınıza çiçeği siz alın. 'Seni seviyorum'u siz söyleyin. Onlar sizin sevginizi öyle bir hissetsin ki sahtelerine aldanmasınlar. 'Babam halleder' desin, 'Babamdan korkuyorum' demesin. Anneler, size birkaç sözümüz var. Kızlarınız, kendilerini sizin arkanızda öyle güvende hissetsin ki başka kimseye ihtiyaç duymasın."

        Bazı vatandaşların da destek verdiği öğrenciler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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