Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ali D. idaresindeki 43 S 0292 plakalı işçi servisi 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı yöne giden Ali B'nin kullandığı 43 S 0169 plakalı servisle çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 2'si kadın 3 işçi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada her iki otobüste de hasar oluşurken kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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