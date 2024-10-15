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        Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:43
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        Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ali D. idaresindeki 43 S 0292 plakalı işçi servisi 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı yöne giden Ali B'nin kullandığı 43 S 0169 plakalı servisle çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan 2'si kadın 3 işçi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazada her iki otobüste de hasar oluşurken kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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