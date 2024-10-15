Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada her iki otobüste de hasar oluşurken kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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