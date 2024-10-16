Kütahya'da yalnız yaşadığı evde düşüp hareketsiz kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da, yalnız yaşadığı evde düşünce hareketsiz kalıp yardım isteyemeyen kadın, yemek getiren belediye görevlilerince fark edilerek kurtarıldı.
Kütahya'da, yalnız yaşadığı evde düşünce hareketsiz kalıp yardım isteyemeyen kadın, yemek getiren belediye görevlilerince fark edilerek kurtarıldı.
30 Ağustos Mahallesi Dernek Sokağı'ndaki evinde dengesini kaybeden 91 yaşındaki Münibe Ö, düşünce hareketsiz kaldı.
Yaşlı kadına yemek getiren Kütahya Belediyesi görevlilerinin seslendiği Münibe Ö, düştüğü için kapıyı açamadığını söyledi.
Belediye çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sözkonusu adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açamayınca bir bölümü çatlamış olan camı kırarak içeri girip yaşlı kadını çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.
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