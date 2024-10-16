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        Kütahya'da yalnız yaşadığı evde düşüp hareketsiz kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

        Kütahya'da, yalnız yaşadığı evde düşünce hareketsiz kalıp yardım isteyemeyen kadın, yemek getiren belediye görevlilerince fark edilerek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:15
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        Kütahya'da yalnız yaşadığı evde düşüp hareketsiz kalan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
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        Kütahya'da, yalnız yaşadığı evde düşünce hareketsiz kalıp yardım isteyemeyen kadın, yemek getiren belediye görevlilerince fark edilerek kurtarıldı.

        30 Ağustos Mahallesi Dernek Sokağı'ndaki evinde dengesini kaybeden 91 yaşındaki Münibe Ö, düşünce hareketsiz kaldı.

        Yaşlı kadına yemek getiren Kütahya Belediyesi görevlilerinin seslendiği Münibe Ö, düştüğü için kapıyı açamadığını söyledi.

        Belediye çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sözkonusu adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açamayınca bir bölümü çatlamış olan camı kırarak içeri girip yaşlı kadını çıkardı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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