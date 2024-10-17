Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı

Diğer operasyonda ise "nitelikli yağma", "açıktan hırsızlık", "yaralama" suçlarından 15 kaydı olan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent A. (36), Meydan Mahallesi Kumluk Sokağı'nda bir adreste yakalandı. Hükümlünün, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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