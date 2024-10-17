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        Kütahya'da "Yerel Kültür Sanat ve Zanaat Günleri" başladı

        Kütahya Belediyesince kentin kültür ve yöresel lezzetlerine dikkati çekmek için düzenlenen "Yerel Kültür Sanat ve Zanaat Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:53
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        Kütahya'da "Yerel Kültür Sanat ve Zanaat Günleri" başladı
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        Kütahya Belediyesince kentin kültür ve yöresel lezzetlerine dikkati çekmek için düzenlenen "Yerel Kültür Sanat ve Zanaat Günleri" başladı.

        Belediye bahçesinde kurulan stantlarda yerel ürünler, şehrin kültür ve sanat eserleri ile yöresel lezzetlerin tanıtım ve satışı yapılıyor.

        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kentte kültür ve sanat başta olmak üzere yerel sanatçıların kendi alanlarında ürettiği ürünleri sergilemek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Kahveci, Kütahya'nın bir kültür ve sanat şehri olduğunu dile getirerek, "Bu etkinlik, Kütahya Belediyesi olarak gastronomiden çiniye kadar yerli üreticilerimizin kendi üretimleri olan ürünleri tanıtıp satmak hususunda onlara karşılıksız bir destek olmak anlayışı üzerine kurgulandı." dedi.

        Etkinliği gelenekselleştirerek her yıl düzenleyeceklerini anlatan Kahveci, Kütahya’nın aynı zamanda bir gastronomi şehri olduğunu duyurmak için de çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından açılışı kurdelesini beraberindekilerle kesenKahveci, stantları gezdi.

        Açılış ve stant ziyaretlerinin ardından gastronomi yarışması da gerçekleştirildi. Yöresel lezzetler kategorisinde yapılan yarışmaya katılan 15 yarışmacı kadınlar kentin yöresel lezzetlerinden "ıspanaklı şibit" yaptı.

        Uluslararası lezzetler kategorisinde yarın yapılacak yarışmanın ardından her iki kategorinin kazananları 19 Ekim Cumartesi günü finalde yarışacak.

        Ünlü şeflerin jüri olarak görev alacağı yarışmalarda dereceye girecek yarışmacılara para ödülü ve çeşitli hediyeler verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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