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        Kütahya'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, tarihi eser aramak için sit alanında kamyon, traktör, su tankeri ve çeşitli araç gereçlerin de olduğu ekipmanla izinsiz kazı yaparken yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:48
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        Kütahya'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde, tarihi eser aramak için sit alanında kamyon, traktör, su tankeri ve çeşitli araç gereçlerin de olduğu ekipmanla izinsiz kazı yaparken yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçeye bağlı İkibaşlı köyü yakınlarında bulunan sit alanındaki Maltepe Tümülüsü mevkisinde park halindeki araçtan şüphelenen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama yaptı.

        Ekipler, bir grup şüpheli tarafından yaklaşık 15 metre derinliğinde bir alanda izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

        Kültür ve tabiat varlığı bulmak için kamyon, 2 traktör, traktöre bağlı su tankeri ve çeşitli ekipmanla kazı yapan A.İ, Ü.H, M.Ç, S.G, E.Y, F.Y, M.İ.V. ile M.Y, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ile M.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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