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        Kütahya'da Kariyer Fuarı düzenlendi

        Kütahya'da, işverenler ile iş arayanları buluşturan Kariyer Fuarı 2024 başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:06
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        Kütahya'da Kariyer Fuarı düzenlendi
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        Kütahya’da, işverenler ile iş arayanları buluşturan Kariyer Fuarı 2024 başladı.

        Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ev sahipliğinde "Bu fuarda bir iş var" temasıyla düzenlenen ve kentteki birçok kurum ile kuruluşun destek verdiği fuar, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde açıldı.

        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, açılışta yaptığı konuşmada, kentte yatırımcı sayısının ve iş olanaklarının her geçen gün arttığını söyledi.

        Kütahya’yı bölgenin parlayan yıldızı konumuna getirmek ve özlenen seviyeye çıkarmak için gayretle çalıştıklarını belirten Bayırcı, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde başlatmış olduğumuz girişimler neticesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya’mızda da fabrika sayısında ciddi bir artış durumu söz konusu. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla şu anda içinde bulunduğumuz organize sanayi bölgemizde 100’ün üzerinde fabrikamız var. Yine 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgemiz dolmuş vaziyette. Genişletme alanlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine hemen yaklaşık 30-40 kilometre uzağımızdaki Zafer Organize Sanayi Bölgemizde de ilk etabımız dolmuş durumda. Ora da onaylandı. İkinci etapla ilgili tahsisler başladı.”

        Bayırcı, yatırımcıların personel bulması noktasında bu fuarın önemli olduğunu vurguladı.

        Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de organizasyonlarla bir araya gelip karşılıklı görüş çerçevesinde bir taraftan iş arayan diğer yandan da işveren arasındaki oluşumlar ile kamu kurumlarının desteğinin kıymetli olduğunu dile getirdi.

        Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ise düzenledikleri Kariyer Fuarı'nın, Kütahya’da bu alandaki en geniş kapsamlı fuar olduğunu ve iş arayanlar ile personel arayan firmaları buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katılımcılar ve öğrenciler, firmaların stantlarını ziyaret etti.

        Katılımcılar ile firma temsilcilerinin iş görüşmelerine başladığı fuar, 3 gün ziyaretçilerini ağırlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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