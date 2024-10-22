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        Kütahya'da okul öncesi eğitim öğrencileri spor branşlarıyla tanışıyor

        Kütahya'da başlatılan "Anasınıfından Spor Salonlarına Projesi" kapsamında okul öncesi eğitim öğrencilerine spor branşları tanıtılarak spor yapmalarına imkan sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:28
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        Kütahya'da okul öncesi eğitim öğrencileri spor branşlarıyla tanışıyor
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        Kütahya’da başlatılan "Anasınıfından Spor Salonlarına Projesi" kapsamında okul öncesi eğitim öğrencilerine spor branşları tanıtılarak spor yapmalarına imkan sağlanıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan projenin tanıtımı, Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda yapıldı.

        Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, sporu tabana yaymak için ana sınıfı ve anaokullarından işe başladıklarını söyledi.

        Proje kapsamında ana sınıfı ve anaokulu öğrencilerinin spor tesislerinden ücretsiz faydalanabileceğini belirten Küçük, "Tüm anaokullarımız, tüm spor salonlarımızı aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Tüm spor salonlarımız 4-6 yaş çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde eğitim vermeye başladı. Buradaki amacımız her çocuğumuzu keşfetmek ve bir branşa yönlendirebilmek." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de bu projeyle çocukların küçük yaşlarda sporla tanışmasını ve eğlenerek vakit geçirmelerini temin edeceklerini, aynı zamanda onların yeteneklerini keşfedip ileride kendi yetenekleriyle ön plana çıkarak ulusal ve uluslararası başarılara imza atmalarını da sağlayacaklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, öğretmen ve antrenörlerin rehberliğinde uzun atlama, bayrak yarışı gibi branşları deneyimledi.

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